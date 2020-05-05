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В Израиле отказались комментировать сообщения об авиаударах по Сирии


5.5.2020 14:13
ПВО СирииФото: southfront.org
ПВО Сирии

В Армии Израиля заявили, что не собираются как-либо комментировать сведения о нанесении ударов по территории Сирии, передает ТАСС.

Речь шла о публикациях, которые распространились в зарубежной прессе.

Как заявил официальный представитель армейской пресс-службы, израильтяне не будут комментировать сообщения иностранных СМИ.

Ранее агентство SANA информировало о ракетной атаке ВВС Израиля по военным объектам в провинции Алеппо. Удар был отражен сирийскими силами противовоздушной обороны (ПВО).

Уточнялось, что были атакованы цели, расположенные на территории района Эс-Сафира, который расположен к юго-востоку от города Алеппо, на расстоянии около 360 километра от сирийской столицы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 159

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