|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Израиле отказались комментировать сообщения об авиаударах по Сирии
5.5.2020 14:13
Фото: southfront.org
ПВО Сирии
В Армии Израиля заявили, что не собираются как-либо комментировать сведения о нанесении ударов по территории Сирии, передает ТАСС.
Речь шла о публикациях, которые распространились в зарубежной прессе.
Как заявил официальный представитель армейской пресс-службы, израильтяне не будут комментировать сообщения иностранных СМИ.
Ранее агентство SANA информировало о ракетной атаке ВВС Израиля по военным объектам в провинции Алеппо. Удар был отражен сирийскими силами противовоздушной обороны (ПВО).
Уточнялось, что были атакованы цели, расположенные на территории района Эс-Сафира, который расположен к юго-востоку от города Алеппо, на расстоянии около 360 километра от сирийской столицы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|