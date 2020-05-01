Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп призвал губернатора Мичигана к диалогу с протестующими из-за ограничений

11:23

Фото: argumenti.ru



Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к губернатору Мичигана Гретхен Уитмер с призывом наладить диалог с местными жителями, протестующими из-за изоляции.



В штате продолжаются стихийные митинги: население выражает недовольство в связи с ограничительными мерами, которые власти ввели из-за пандемии.



По мнению американского лидера, губернатору штата Мичигана стоило бы "сдать назад и потушить огонь". Как написал Дональд Трамп в своем твиттере, необходимо наладить диалог с активистами, продолжающими протестовать.



Глава США добавил, что участники митингов в Мичигане "очень хорошие люди, но они рассержены". Протестующим хотелось бы "вернуть назад свои жизни, безопасно", заявил Трамп. По его словам, Гретхен Уитмер стоит провести встречу ними, чтобы поговорить и заключить соглашение.



По данным американских СМИ, накануне, 1 мая, в столице штата Лансинге на очередную акцию вышли сотни противников режима изоляции. На многих из них при этом не было масок, они не старались соблюдать дистанцию, зато имели огнестрельное оружие.



В результате некоторому числу активистов удалось пройти в Капитолий - здание законодательной и исполнительной власти штата. Перед этим сотрудники полиции измерили у них температуру.



В общей сложности на территории Мичигана было выявлено свыше 41 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались 3788 человек с подтвержденным диагнозом.



Автор: Злата Богатова

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