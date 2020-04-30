Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Захарова объяснила отказ от виртуальных дебатов с Навальным

14:53

Фото: news-front.info



Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала отказ от дебатов с оппозиционером Алексеем Навальным.



В эфире "Эха Москвы" она сообщила о том, что не будет в этом участвовать.



Радиостанция была готова предоставить площадку для проведения виртуальных дебатов пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой и оппозиционера Алексея Навального. Однако представительница дипломатического ведомства отказалась от участия в этом мероприятии, указав в качестве причины "непорядочность" противника.



По словам Марии Захаровой, она не собирается вступать в разговор "с шулерами", передает РБК. Дипломат пояснила, что Навальный упустил возможность пообщаться с ней. Теперь же Захарова не верит, "что опять не будет обмана".



Ранее пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства выразила готовность к дебатам, при условии формата "один на один". Оказалось, что команда Навального выступила с предложением устроить переговоры с модератором.



Оппозиционер, комментируя подготовку к дебатам в режиме онлайн, отметил, что было бы странно проводить их без ведущего. Вместе с тем, ранее он "пообещал, что в любом формате готов". Поэтому просил передать Захаровой, что согласен на дебаты без модерации. По словам Навального, к тому моменту Захарова уже объявила об отказе.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 233

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 00:30 В храме Минобороны убрали мозаику с изображением Путина

В храме Минобороны убрали мозаику с изображением Путина 30.4.2020 22:20 На время болезни Мишустина и.о. главы кабмина назначен Белоусов

На время болезни Мишустина и.о. главы кабмина назначен Белоусов 30.4.2020 21:40 Лавров дал оценку заявлениям о российском дипломате с рицином в Праге

Лавров дал оценку заявлениям о российском дипломате с рицином в Праге 30.4.2020 16:05 На Кубани продлен режим самоизоляции

На Кубани продлен режим самоизоляции 30.4.2020 13:28 Песков: СМИ неверно истолковали слова о помощи россиянам