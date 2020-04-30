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Захарова объяснила отказ от виртуальных дебатов с Навальным
14:53
Фото: news-front.info
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала отказ от дебатов с оппозиционером Алексеем Навальным.
В эфире "Эха Москвы" она сообщила о том, что не будет в этом участвовать.
Радиостанция была готова предоставить площадку для проведения виртуальных дебатов пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой и оппозиционера Алексея Навального. Однако представительница дипломатического ведомства отказалась от участия в этом мероприятии, указав в качестве причины "непорядочность" противника.
По словам Марии Захаровой, она не собирается вступать в разговор "с шулерами", передает РБК. Дипломат пояснила, что Навальный упустил возможность пообщаться с ней. Теперь же Захарова не верит, "что опять не будет обмана".
Ранее пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства выразила готовность к дебатам, при условии формата "один на один". Оказалось, что команда Навального выступила с предложением устроить переговоры с модератором.
Оппозиционер, комментируя подготовку к дебатам в режиме онлайн, отметил, что было бы странно проводить их без ведущего. Вместе с тем, ранее он "пообещал, что в любом формате готов". Поэтому просил передать Захаровой, что согласен на дебаты без модерации. По словам Навального, к тому моменту Захарова уже объявила об отказе.
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