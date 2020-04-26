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В США прогнозируют безработицу уровня Великой депрессии


01:25
В США прогнозируют безработицу уровня Великой депрессииФото: ont.by

В Соединенных Штатах продолжается кризис, связанный с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Как заявил старший советник Белого дома Кевин Хассетт в интервью ABC, в будущем страна может столкнуться с уровнем безработицы, который будет сопоставим с периодом Великой депрессии.

По мнению Кевина Хассета, сейчас уже можно наблюдать очень серьезную и тяжелую ситуацию. Советник американского президента Дональда Трампа назвал ее крупнейшим негативным шоком, с которым пришлось столкнуться экономике США.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, способен повлечь за собой рекордно высокий уровень безработицы. Показатели будут приближаться к периоду Великой депрессии, пояснил Хассет.

Ранее стало известно о том, что заявки на пособие по безработице успели подать уже более 26,4 млн граждан Соединенных Штатов. Речь идет о периоде с момента, когда Дональд Трамп объявил о введении в стране чрезвычайного положения.

По данным ряда источников, уровень безработицы в США сейчас уже может приближаться к 20%. В 1933 году, в так называемые времена Великой депрессии, он составлял 25%.

Автор: Злата Богатова

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