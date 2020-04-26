Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США прогнозируют безработицу уровня Великой депрессии

01:25

Фото: ont.by



В Соединенных Штатах продолжается кризис, связанный с пандемией новой коронавирусной инфекции.



Как заявил старший советник Белого дома Кевин Хассетт в интервью ABC, в будущем страна может столкнуться с уровнем безработицы, который будет сопоставим с периодом Великой депрессии.



По мнению Кевина Хассета, сейчас уже можно наблюдать очень серьезную и тяжелую ситуацию. Советник американского президента Дональда Трампа назвал ее крупнейшим негативным шоком, с которым пришлось столкнуться экономике США.



Кризис, вызванный пандемией коронавируса, способен повлечь за собой рекордно высокий уровень безработицы. Показатели будут приближаться к периоду Великой депрессии, пояснил Хассет.



Ранее стало известно о том, что заявки на пособие по безработице успели подать уже более 26,4 млн граждан Соединенных Штатов. Речь идет о периоде с момента, когда Дональд Трамп объявил о введении в стране чрезвычайного положения.



По данным ряда источников, уровень безработицы в США сейчас уже может приближаться к 20%. В 1933 году, в так называемые времена Великой депрессии, он составлял 25%.



Автор: Злата Богатова

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