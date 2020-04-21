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Помощник Глазьева отреагировал на критику ЦБ
06:59
Фото: ng.ru
По словам помощника Сергея Глазьева, у министра Евразийской экономической комиссии пока еще не было каких-либо разговоров на подобные темы с представителями регулятора или Минэкономразвития.
Сергей Ткачук прокомментировал публикации о том, что Центробанк призывал снизить активность информационной деятельности министра.
Помощник министра ЕЭК добавил, что необходимо "у них узнать, почему они так возбудились". Комментарий был дан порталу "Подъем". По словам Сергея Ткачука, он рекомендовал бы изучать сайт Сергея Глазьева.
Ранее ЦБ обратился к чиновникам с просьбой сдерживать проявления информационной активности Глазьева на период пандемии коронавиурса. По данным российских СМИ, деятельность министра ЕЭК, вновь заговорившего о налоге на валютные спекуляции, крайне расстроила Центральный банк.
В пресс-релизе ЕЭК, который был опубликован несколько дней назад, Глазьев, являющийся давним оппонентом финансово-экономического блока российского правительства и Центробанка, изложил мнение о причинах мирового экономического кризиса. Министр объяснил его результатом "глубоких структурных изменений", которые были спровоцированы "сменой технологических и мирохозяйственных укладов".
ЦБ также подверг критике предложение Глазьева о принятии стабилизационных мер, среди которых министр указывал введение "налога Тобина".
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