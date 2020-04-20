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Нефть продолжает падать в цене
20.4.2020 22:22
Фото: smi2.net
Сегодня на бирже ICE в Лондоне нефть марки Brent продолжает падать в цене, судя по послеобеденной стоимости фьючерса.
В Соединенных Штатах стоимость техасской светлой нефти (WTI) впервые достигла отрицательных значений.
Как свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи, на 14:24 по местному времени (21:24 по Москве) стоимость поставок энергоносителя в мае находилась на отметке минус $13,98. Уровень снижения на тот момент составлял 176,52%.
По данным канала CNBC, подобного еще никогда не происходило в истории Соединенных Штатов. Вероятно, сыграли роль опасения, что в стране в краткосрочной перспективе просто не хватит хранилищ. Стоимость поставок WTI в июне при этом колеблется на уровне $20.
На бирже ICE в столице Великобритании стоимость фьючерса на нефть марки WTI с майской поставкой торгуется в отрицательных значениях. Как следует из данных площадки в Лондоне, по состоянию на 21:50 по Москве в минимуме цена майского фьючерса WTI составляла минус $40,32 за баррель.
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