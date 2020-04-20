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В МИД Японии нынешний кризис назвали величайшим после Второй мировой войны
20.4.2020 14:23
Фото: interpress.uz
Невероятно серьезным назвал влияние пандемии на мировую экономику глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.
По мнению министра, нынешний кризис можно считать сильнейшим со времен Второй мировой войны, передает ТАСС.
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о том, что пандемия нового коронавируса оказала огромное воздействие на экономику его страны, равно как и на мировую экономику. Речь может идти о кризисе, который окажется наиболее тяжелым за весь послевоенный период.
Согласно последним официальным данным, в Японии в общей сложности было выявлено более 11,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. В их числе - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.
Скончались 249 заболевших, состояние еще 215 пациентов, которые сейчас находятся на лечении в палатах интенсивной терапии, врачи оценивают как тяжелое.
Ранее власти Японии объявили о введении режима ЧС по всей стране.
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