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«Роснефть» прекращает деятельность в Венесуэле
28.3.2020 22:00
Фото: smi2.net
Руководство "Роснефти" приняло решение о прекращении деятельности на территории Венесуэлы. Как указано на официальном сайте российской компании, все активы, которые связаны с работой в данном латиноамериканском государстве, будут проданы в полном объеме либо ликвидированы и закрыты.
Объявив о том, что ПАО "НК "Роснефть" прекращает деятельность в Венесуэле, пресс-служба организации проинформировала о том, что уже заключено соглашение с компанией, которая на 100% принадлежит правительству РФ. Уточняется, что речь идет о продаже долей и завершении участия во всех проектах в Венесуэле, включая предприятия Boqueron, Petromiranda, Petromonagas и другие, а также в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях.
Как передает агентство "Интерфакс", в "Роснефти" и правительстве пока не стали называть государственную компанию, которая приобрела активы.
По словам пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева, решение было ожидаемым, ведь руководство намерено сохранить позиции в публичном международном бизнесе, защищая интересы акционеров.
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