ИнтерНовости - новости в стране и мире
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве школьницы
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве школьницы
В России число заболевших COVID-19 возросло до 17
В России число заболевших COVID-19 возросло до 17
В Южной Корее до 7 тыс. возросло число инфицированных COVID-19
В Южной Корее до 7 тыс. возросло число инфицированных COVID-19
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве школьницыПод Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве школьницы
Сирийские «Буки» сбили 20 беспилотников ТурцииСирийские «Буки» сбили 20 беспилотников Турции
Эксперты сравнили рацион питания Путина и ТрампаЭксперты сравнили рацион питания Путина и Трампа
Фондовые биржи Европы открылись обваломФондовые биржи Европы открылись обвалом
В мире COVID-19 диагностировали почти у 110 тыс. человекВ мире COVID-19 диагностировали почти у 110 тыс. человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Цветы жизни. 5. ПациентыЦветы жизни. 5. Пациенты
Цветы жизни.3. Гражданский долгЦветы жизни.3. Гражданский долг
Цветы жизни. 2. ЭнерготерапевтЦветы жизни. 2. Энерготерапевт
Цветы жизни. 1. Поколение некстЦветы жизни. 1. Поколение некст
Порадуй себя на 8 марта!Порадуй себя на 8 марта!

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Эксперты сравнили рацион питания Путина и Трампа


9.3.2020 17:16
Эксперты сравнили рацион питания Путина и ТрампаФото: 24tv.ua

Европейские диетологи сравнили рацион Владимира Путина, Ангелы Меркель, Дональда Трампа и Педро Санчеса.

С выводами специалистов Европейского медицинского института ожирения знакомит испанское издание El Confidencial.

По мнению специалистов, председатель правительства Испании ведет достаточно правильный образ жизни. В частности, он не позволяет себе выпивать за день более двух чашек кофе в день и придерживается средиземноморской диеты. Кроме того, Педро Санчес старается пить много воды, а из спиртного предпочитает игристое или красное вино. При этом испанский политик занимается спортом.

Исследователи назвали завидной физическую форму 67-летнего президента России Владимира Путина. Диетологи также дали высокую оценку сбалансированности рациона главы РФ. Отмечается, что российский лидер "начинает свой день с плавания", если позволяет рабочее расписание, а потом уделяет время силовой тренировке.

Лишь после этого Путин завтракает, и обычно на его столе появляются яйца, фрукты и сухофрукты, гречневая каша с добавлением проса и алтайского меда. Президент РФ также любит уху из лосося и трески, говядину с рисом, блюда из жареной ягнятины и рыбы. Обычно политик избегает алкоголя, отмечает издание. Однако если необходимо произнести тост, он может выбрать вино или пиво.

Учитывая, что в рационе Путина есть зеленый или травяной чаи, молочные продукты, образ жизни российского президента испанские специалисты сочли оптимальным.

Комментируя рацион Ангелы Меркель, исследователи констатировали, что германскому канцлеру не хватает физической активности - она лишь изредка катается на лыжах. Политик при этом сохраняет приверженность национальной кухне, выбирая сосиски с пюре и соусом, сырное фондю и пиво. Меркель также нередко ест овощи на ужин.

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп страдает от повышенного холестерина, пишет издание. По мнению испанских диетологов, речь уже может идти легкой форме ожирения. Американский лидер давно не скрывает своей любви к фастфуду и калорийной пище, в частности, гамбургерам, жареным крылышкам с картошкой фри, пицце и выпечке.

При этом политик за день способен выпить более десяти банок колы, но из спортивных занятий выбирает лишь гольф. Поэтому можно считать, что образ жизни Трампа отражает ситуацию в США в целом. На  сегодняшний день треть жителей страны ведут малоподвижный образ жизни, а уровень ожирения составляет 37,3%.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 165

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

ФБР призналось в любви к ВысоцкомуФБР призналось в любви к Высоцкому
Коронавирус все же добрался до ВатиканаКоронавирус все же добрался до Ватикана
Эрдоган угрожает перейти к односторонним действиям в ИдлибеЭрдоган угрожает перейти к односторонним действиям в Идлибе
В мире число заразившихся COVID-19 превысило 92 тысячиВ мире число заразившихся COVID-19 превысило 92 тысячи
В Минобороны Турции заявили, что военные сбили самолет сирийских ВСВ Минобороны Турции заявили, что военные сбили самолет сирийских ВС

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 970


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru