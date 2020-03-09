Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Эксперты сравнили рацион питания Путина и Трампа

9.3.2020 17:16

Фото: 24tv.ua



Европейские диетологи сравнили рацион Владимира Путина, Ангелы Меркель, Дональда Трампа и Педро Санчеса.



С выводами специалистов Европейского медицинского института ожирения знакомит испанское издание El Confidencial.



По мнению специалистов, председатель правительства Испании ведет достаточно правильный образ жизни. В частности, он не позволяет себе выпивать за день более двух чашек кофе в день и придерживается средиземноморской диеты. Кроме того, Педро Санчес старается пить много воды, а из спиртного предпочитает игристое или красное вино. При этом испанский политик занимается спортом.



Исследователи назвали завидной физическую форму 67-летнего президента России Владимира Путина. Диетологи также дали высокую оценку сбалансированности рациона главы РФ. Отмечается, что российский лидер "начинает свой день с плавания", если позволяет рабочее расписание, а потом уделяет время силовой тренировке.



Лишь после этого Путин завтракает, и обычно на его столе появляются яйца, фрукты и сухофрукты, гречневая каша с добавлением проса и алтайского меда. Президент РФ также любит уху из лосося и трески, говядину с рисом, блюда из жареной ягнятины и рыбы. Обычно политик избегает алкоголя, отмечает издание. Однако если необходимо произнести тост, он может выбрать вино или пиво.



Учитывая, что в рационе Путина есть зеленый или травяной чаи, молочные продукты, образ жизни российского президента испанские специалисты сочли оптимальным.



Комментируя рацион Ангелы Меркель, исследователи констатировали, что германскому канцлеру не хватает физической активности - она лишь изредка катается на лыжах. Политик при этом сохраняет приверженность национальной кухне, выбирая сосиски с пюре и соусом, сырное фондю и пиво. Меркель также нередко ест овощи на ужин.



Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп страдает от повышенного холестерина, пишет издание. По мнению испанских диетологов, речь уже может идти легкой форме ожирения. Американский лидер давно не скрывает своей любви к фастфуду и калорийной пище, в частности, гамбургерам, жареным крылышкам с картошкой фри, пицце и выпечке.



При этом политик за день способен выпить более десяти банок колы, но из спортивных занятий выбирает лишь гольф. Поэтому можно считать, что образ жизни Трампа отражает ситуацию в США в целом. На сегодняшний день треть жителей страны ведут малоподвижный образ жизни, а уровень ожирения составляет 37,3%.



Автор: Злата Богатова

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