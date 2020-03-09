Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пушков отреагировал на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

9.3.2020 12:01

Фото: smi2.net



Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Представитель Киева ранее заявил о том, что визит в Москву западных лидеров в День Победы станет настоящей катастрофой для Украины.



Как отметил Алексей Пушков, киевские власти ранее отказались от празднования Дня Победы 9 мая. Следовательно, западным политикам ни к чему ехать посещать Украину в эти дни. На эту тему глава комиссии Совета Федерации по информационной политике высказался в своем Twitter.



Ранее Павел Климкин заявил о том, что главы зарубежных стран, собирающиеся посетить в праздничные дни российскую столицу, затем обязательно должны приехать в Киев. Иначе для Украины последствия могут оказаться катастрофическими.



По мнению бывшего главы украинского МИД, президент РФ Владимир Путин обязательно использует ситуацию, чтобы обсудить Украину с приехавшими на Парад Победы 9 мая иностранными коллегами.



Автор: Злата Богатова

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