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Пушков отреагировал на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
9.3.2020 12:01
Фото: smi2.net
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Представитель Киева ранее заявил о том, что визит в Москву западных лидеров в День Победы станет настоящей катастрофой для Украины.
Как отметил Алексей Пушков, киевские власти ранее отказались от празднования Дня Победы 9 мая. Следовательно, западным политикам ни к чему ехать посещать Украину в эти дни. На эту тему глава комиссии Совета Федерации по информационной политике высказался в своем Twitter.
Ранее Павел Климкин заявил о том, что главы зарубежных стран, собирающиеся посетить в праздничные дни российскую столицу, затем обязательно должны приехать в Киев. Иначе для Украины последствия могут оказаться катастрофическими.
По мнению бывшего главы украинского МИД, президент РФ Владимир Путин обязательно использует ситуацию, чтобы обсудить Украину с приехавшими на Парад Победы 9 мая иностранными коллегами.
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