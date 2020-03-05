Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Вашингтон нарушил соглашение с талибами, подписанное в Дохе

5.3.2020 18:39

Фото: viettimes.vn



Соединенные Штаты атаковали позиции афганского террористического движения "Талибан (деятельность этой организации официально запрещена в России).



На действия Вашингтона уже отреагировали в Москве, расценив их как нарушение договоренностей с афганской стороной.



Авиаудар был осуществлен силами ВВС США в провинции Гильменд, передает агентство Reuters. Как указано в официальном заявлении американских военных, незадолго до этого талибы совершили нападение на пост национальных сил безопасности Афганистана.



По мнению командования ВС США, атака представляла собой "оборонительный удар, направленный на то, чтобы остановить атаку". Соответствующая формулировка содержится в заявлении представителя Вооруженных сил Соединенных Штатов в Афганистане полковника Сонни Леггетта. При этом он подчеркивает, что американская сторона привержена мирному договору, который ранее был заключен в Дохе.



Как заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, власти США нарушили соглашение. В комментарии, который приводит РИА Новости, указано, что талибы, подписывая соглашение, не брали никаких обязательств в отношении властей Афганистана. Все пункты, связанные с США, они не нарушали.



Автор: Злата Богатова

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