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В Москве прошло шествие памяти Бориса Немцова
29.2.2020 21:39
Фото: vk.com
Мероприятие было приурочено к пятой годовщине со дня гибели оппозиционного политического деятеля.
Организаторы сообщили, что маршрут шествия будет проходить от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова, передает ТАСС.
В центре российской столицы состоялось согласованное заранее с властями города шествие, посвященное памяти сопредседателя партии "Парнас" и бывшего вице-премьера Бориса Немцова. Мемориальная акция была приурочена к пятой годовщине убийства этого деятеля. По данным российских СМИ, во время шествия не было зафиксировано каких либо ЧП и нарушений общественного порядка.
Со ссылкой на столичный полицейский главк уточняется, что участниками мемориальной акции стали около десяти с половиной тысяч человек. Среди тех, кто пришел почтить память оппозиционера, были замечены блогер Алексей Навальный и политик Владимир Милов.
Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года, в политика стреляли в самом центре Москвы. Летом 2017 года Московский окружной военный суд вынес приговор нескольким исполнителям покушения, в частности, Зауру Дадаеву и братьям Анзору и Шадиду Губашевым. Фигурантов этого резонансного дела осудили на сроки от 11 до 20 лет. Они сейчас отбывают наказание в колонии строгого режима.
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