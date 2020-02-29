Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве прошло шествие памяти Бориса Немцова

29.2.2020 21:39

Фото: vk.com



Мероприятие было приурочено к пятой годовщине со дня гибели оппозиционного политического деятеля.



Организаторы сообщили, что маршрут шествия будет проходить от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова, передает ТАСС.



В центре российской столицы состоялось согласованное заранее с властями города шествие, посвященное памяти сопредседателя партии "Парнас" и бывшего вице-премьера Бориса Немцова. Мемориальная акция была приурочена к пятой годовщине убийства этого деятеля. По данным российских СМИ, во время шествия не было зафиксировано каких либо ЧП и нарушений общественного порядка.



Со ссылкой на столичный полицейский главк уточняется, что участниками мемориальной акции стали около десяти с половиной тысяч человек. Среди тех, кто пришел почтить память оппозиционера, были замечены блогер Алексей Навальный и политик Владимир Милов.



Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года, в политика стреляли в самом центре Москвы. Летом 2017 года Московский окружной военный суд вынес приговор нескольким исполнителям покушения, в частности, Зауру Дадаеву и братьям Анзору и Шадиду Губашевым. Фигурантов этого резонансного дела осудили на сроки от 11 до 20 лет. Они сейчас отбывают наказание в колонии строгого режима.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 108

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 29.2.2020 22:35 Путин провел разговор с Роухани

Путин провел разговор с Роухани 29.2.2020 19:43 Эрдоган: Россия должна оставить Анкару один на один с режимом Асада

Эрдоган: Россия должна оставить Анкару один на один с режимом Асада 29.2.2020 15:01 США потребовали отказаться от астанинского формата

США потребовали отказаться от астанинского формата 29.2.2020 07:04 В Турции сообщили о новых потерях в Сирии

В Турции сообщили о новых потерях в Сирии 28.2.2020 21:52 Путин собирается обсудить ситуацию в Идлибе «лицом к лицу» с Эрдоганом