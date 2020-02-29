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Больше всего платьев Маргарет Тэтчер были названы в честь Михаила Горбачева
29.2.2020 21:37
Фото: gradator.ru
После возвращения из СССР бывший британский премьер пришла к выводу о том, что модную одежду вполне можно использовать в качестве инструмента в политической деятельности, передает ТАСС.
В результате Маргарет Тэтчер даже начала вести специальный дневник, при этом наибольшее количество ее нарядов упоминались в связи с Михаилом Горбачевым.
Экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер, которая возглавляла правительство в период 1979-1990 годов, наибольшее число своих платьев назвала в честь бывшего лидера Советского Союза Михаила Горбачева. Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня документы архивного траста политика.
Как рассказала представитель траста Крис Коллинз, именно после официального визита в СССР глава Консервативной партии решила вести специальный дневник, посвященный одежде. Внося в него описания своих нарядов, Маргарет Тэтчер снабжала каждое из них неким именем.
Сколько раз в этих записях упоминался Михаил Горбачев, не уточняется. Однако известно, что бывший советский лидер смог опередить экс-главу Соединенных Штатов Рональда Рейгана, находившегося у власти в период 1981-1989 годов.
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