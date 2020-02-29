Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Больше всего платьев Маргарет Тэтчер были названы в честь Михаила Горбачева

29.2.2020 21:37

Фото: gradator.ru



После возвращения из СССР бывший британский премьер пришла к выводу о том, что модную одежду вполне можно использовать в качестве инструмента в политической деятельности, передает ТАСС.



В результате Маргарет Тэтчер даже начала вести специальный дневник, при этом наибольшее количество ее нарядов упоминались в связи с Михаилом Горбачевым.



Экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер, которая возглавляла правительство в период 1979-1990 годов, наибольшее число своих платьев назвала в честь бывшего лидера Советского Союза Михаила Горбачева. Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня документы архивного траста политика.



Как рассказала представитель траста Крис Коллинз, именно после официального визита в СССР глава Консервативной партии решила вести специальный дневник, посвященный одежде. Внося в него описания своих нарядов, Маргарет Тэтчер снабжала каждое из них неким именем.



Сколько раз в этих записях упоминался Михаил Горбачев, не уточняется. Однако известно, что бывший советский лидер смог опередить экс-главу Соединенных Штатов Рональда Рейгана, находившегося у власти в период 1981-1989 годов.



Автор: Злата Богатова

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