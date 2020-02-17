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Минск и Москва оформили протокол о компенсации за «грязную» нефть
15:08
Фото: podrobnosti.ua
Белоруссия подписала протокол с Россией о компенсации за "грязную" нефть, сообщает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на представителей "Белнефтехима" отмечается, что размер компенсации будет определен из расчета 15 долларов за баррель.
Как заявил замглавы белорусского государственного концерна Владимир Сизов, НПЗ страны сейчас продолжают работу с загрузкой около 50%. Они надежно обеспечивают внутренний рынок, и в Минске не видят каких-то предпосылок к возможному прерыванию поставок нефтепродуктов. По словам Сизова, ситуация в Беларуси в этой сфере сейчас "стабильная и прогнозируемая".
Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей сообщил о том, что из-за ограничений на вывоз нефтепродуктов, которые ввела Москва, и поставок некачественной нефти экспорт соответствующей продукции в прошлом году уменьшился на 2 млрд 55 млн долларов.
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