|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В России могут закрыться несколько сахарных заводов
07:17
Фото: with-sport.com
Низкие цены на сахар, которые сохраняются на протяжении последних трех лет, не позволяют предприятиям поддерживать нужный уровень рентабельности, заявил глава правления Союзроссахара Андрей Бодин.
Деятельность приостановят сразу несколько заводов, пишут "Ведомости".
Со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина уточняется, что из-за низких цен на сахар не будут работать в сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 года (с августа этого до июля следующего года) Мелеузовский завод в Башкирии, Нурлатский в Татарстане и Товарковский в Тульской области. Суммарная мощность указанных предприятий составляет 150 тыс. тонн.
Отмечается, что Товарковский завод, который принадлежит структуре Россельхозбанка, останавливает деятельность из-за отрицательных финансовых результатов. Как отметили в финансовой организации, существует вероятность того, что предприятие будет продано.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|