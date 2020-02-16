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Спецслужбы Ирландии обнаружили у своих берегов «российскую разведку»


12:54
Порт ДублинаФото: vk.com
Порт Дублина

К побережью Ирландии направили группу разведчиков из РФ, которым якобы необходимо установить местонахождение подводных кабелей связи между Европой и Соединенными Штатами.

Соответствующие подозрения появились у ирландских спецслужб, пишет британская The Sunday Times.

Как предполагают ирландские силовики, группа российских агентов якобы была направлена к их берегам Главным разведывательным управлением Генштаба ВС РФ. По мнению зарубежных спецслужб, российским разведчикам дали задание изучить инфраструктуру порта в Дублине с целью выяснить, где находятся кабели связи с США.

Авторы публикации напоминают о том, как в 2015 году военные Великобритании и США также высказывали подозрения в адрес России в связи с предполагаемым изучением местонахождения подводных кабелей.

Как полагали тогда иностранные спецслужбы, российские подлодки пытаются найти способы повредить линии связи на случай гипотетических военных действий.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 173

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