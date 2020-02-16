Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Спецслужбы Ирландии обнаружили у своих берегов «российскую разведку»

12:54

Фото: vk.com

Порт Дублина



К побережью Ирландии направили группу разведчиков из РФ, которым якобы необходимо установить местонахождение подводных кабелей связи между Европой и Соединенными Штатами.



Соответствующие подозрения появились у ирландских спецслужб, пишет британская The Sunday Times.



Как предполагают ирландские силовики, группа российских агентов якобы была направлена к их берегам Главным разведывательным управлением Генштаба ВС РФ. По мнению зарубежных спецслужб, российским разведчикам дали задание изучить инфраструктуру порта в Дублине с целью выяснить, где находятся кабели связи с США.



Авторы публикации напоминают о том, как в 2015 году военные Великобритании и США также высказывали подозрения в адрес России в связи с предполагаемым изучением местонахождения подводных кабелей.



Как полагали тогда иностранные спецслужбы, российские подлодки пытаются найти способы повредить линии связи на случай гипотетических военных действий.



Автор: Злата Богатова

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