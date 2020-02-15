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Вакарчук внес в декларацию многомиллионные гонорары


15.2.2020 20:49
Вакарчук внес в декларацию многомиллионные гонорарыФото: livejournal.com

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, являющийся депутатом Верховной рады Украины, внес в декларацию о доходах почти 13 млн гривен.

Соответствующие сведения размещены на портале единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Судя по опубликованным там данным, в течение 2016 и 2017 годов Святослав Вакарчук в качестве артиста успел заработать свыше 12,9 миллиона гривен. Гонорары были получены им в результате сотрудничества с фирмой Amber Production AG.

В конце прошлого года в Минске прошел корпоратив компании Wargaming. Как писали позже СМИ, на торжество был приглашен лидер группы "Океан Ельзы" Святослав Вакарчук. Отмечалось, что депутат Рады, отправляясь в Белоруссию, настаивал на том, чтобы во время выступления не вели фото- или видеосъемку.

Однако кадры выступления Вакарчука в Минске все же просочились в Сеть. По данным открытых источников, гонорар артиста за тот корпоратив составил 100 тысяч евро.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 279

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