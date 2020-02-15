Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Зеленский хотел бы провести «выборы в Крыму»

15.2.2020 17:28

Фото: simkl.in



Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание в октябре 2020 года провести выборы на всей территории своей страны, а также на Крымском полуострове. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.



Речь Владимира Зеленского транслировал телевизионный канал "112 Украина".



Украинский лидер, в частности, сообщил о планах Киева в октябре этого года организовать местные выборы по всей стране, в том числе, на территории Донбасс. Владимир Зеленский подчеркнул, что все будет проходить в соответствии с действующим законодательством Украины.



Кроме того, украинское руководство хотело провести выборы и в Крыму, пояснил Зеленский. Но на полуострове могут возникнуть некие проблемы с "прозрачностью и безопасностью", отметил глава украинского государства.



Высказавшись на тему военного конфликта в Донбассе, президент Украины указал, что разведение сил должно быть организовано по секторальному принципу, после того, как специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проведет инспектирование. По словам Зеленского, необходимо быть уверенными в отсутствии на этих территориях незаконных вооруженных формирований, вооружения и военной техники.



Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский также выразил уверенность в том, что российская сторона хочет вернуть некоторые территории Украине. Уточнять, о каких именно территориях идет речь, президент не стал.



Автор: Злата Богатова

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