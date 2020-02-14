Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лукашенко: Москва намекала на присоединение Белоруссии к России

14.2.2020 20:31

Фото: livejournal.com



Представители российского руководство во время переговоров намекали на присоединение Белоруссии к РФ, заявил Александр Лукашенко.



Глава белорусского государства поделился этой информацией в ходе деловой поездки по Гомельской области.



В ходе рабочего визита в Светлогорск (Гомельская область) Александр Лукашенко заявил о том, что в России ему намекали на присоединение Белоруссии к РФ. В обмен представители российского руководства обещали установить единые цены энергоносителей, утверждает президент РБ. Как сообщает агентство БелТА, Лукашенко заговорил на эту тему, когда рассказывал о переговорах представителями руководства РФ, включая недавнюю встречу в Сочи с Владимиром Путиным.



Высказавшись на тему интеграционного процесса, Лукашенко напомнил, что был его инициатором. Однако сейчас именно его упрекают в срыве интеграции. По словам белорусского лидера, речь должна идти об эффективном взаимодействии в экономической сфере. Учитывая, что белорусы покупают в РФ ресурсы, приобретают запчасти для Минского тракторного завода и комплектующие для БелАЗа, а потом продают продукцию на общем рынке, цены должны быть равными.



Автор: Злата Богатова

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