|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Лукашенко: Москва намекала на присоединение Белоруссии к России
14.2.2020 20:31
Фото: livejournal.com
Представители российского руководство во время переговоров намекали на присоединение Белоруссии к РФ, заявил Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства поделился этой информацией в ходе деловой поездки по Гомельской области.
В ходе рабочего визита в Светлогорск (Гомельская область) Александр Лукашенко заявил о том, что в России ему намекали на присоединение Белоруссии к РФ. В обмен представители российского руководства обещали установить единые цены энергоносителей, утверждает президент РБ. Как сообщает агентство БелТА, Лукашенко заговорил на эту тему, когда рассказывал о переговорах представителями руководства РФ, включая недавнюю встречу в Сочи с Владимиром Путиным.
Высказавшись на тему интеграционного процесса, Лукашенко напомнил, что был его инициатором. Однако сейчас именно его упрекают в срыве интеграции. По словам белорусского лидера, речь должна идти об эффективном взаимодействии в экономической сфере. Учитывая, что белорусы покупают в РФ ресурсы, приобретают запчасти для Минского тракторного завода и комплектующие для БелАЗа, а потом продают продукцию на общем рынке, цены должны быть равными.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|