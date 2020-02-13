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Путин принял отставку губернатора Калужской области
13.2.2020 21:28
Фото: smi2.net
Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, сообщается на официальном сайте Кремля.
В соответствии с указом главы государства, временно исполняющим обязанности руководителя этого региона назначен Владислав Шапша.
Ранее Владислав Шапша возглавлял администрацию города Обнинск Калужской области.
В минувшем январе в СМИ распространились сообщения о том, что Анатолий Артамонов в будущем собирается покинуть свой пост, чтобы уйти в Совет Федерации. Предполагалось, что экс-губернатор будет руководить комитетом по бюджету.
Косвенным подтверждением этих сведений стала отставка сенатора от Калужской области Юрия Волкова, сложившего полномочия по собственному желанию. По его словам, он планирует перейти на новую работу.
Анатолий Артамонов был губернатором Калужской области, начиная с ноября 2000 года. На сегодняшний день он является вторым по продолжительности нахождения на должности руководителем региона РФ после губернатора Белогородской области Евгения Савченко.
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