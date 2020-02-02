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Памела Андерсон рассталась с мужем через 12 дней после свадьбы
2.2.2020 20:42
Фото: theprivateclinic.co.uk
Американская актриса Памела Андерсон объявила о том, что рассталась с продюсером Джоном Питерсом.
20 января в Малибу состоялась их свадьба, напоминает The Hollywood Reporter.
52-летняя Памела Андерсон сыграла свадьбу с 74-летним Джоном Питерсом лишь двенадцать дней назад. По данным американских СМИ, закрытая церемония, организованная в Малибу 20 января, не имела официального характера.
Как пояснили представители звезды, пара решила разобраться, чего они хотят "от жизни и друг друга". В этот сложный период Андерсон и Питерс рассчитывают на поддержку.
В заявлении, полученном от представителей актрисы, также сказано, что "жизнь – это путешествие, а любовь – это процесс", сообщает канал Fox News.
В прошлом Памела Андерсон четыре раза вступала в брак. Она выходила замуж за рок-музыкантов Томми Ли и Кида Рока, а два раза становилась супругой кинопродюсера Рика Саломона.
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