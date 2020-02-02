|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Саакашвили: Украина распадется на пять государств
2.2.2020 19:16
Фото: dilova.com.ua
Бывший грузинский президент и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предсказал, что Незалежная в будущем может превратиться в пять государств.
Политик поделился прогнозом в эфире телевизионного канала "112 Украина".
Как заявил Михаил Саакашвили, в настоящее время некоторые из руководителей украинских регионов активно готовят почву для того, чтобы в будущем государство распалось на несколько государств.
По мнению политика, у ряда таких деятелей уже имеется частная армия. Михаил Саакашвили пояснил, что речь идет, в частности, о городском главе Одессы Геннадии Труханове и харьковском мэре Геннадии Кернесе.
При этом бывший грузинский лидер назвал политику нынешнего президента Украины Владимира Зеленского "провальной". Саакашвили заявил, что страну неизбежно ожидает экономический кризис, в период которого представители региональных властей и начнут использовать потенциал их частных войск. В результате Украина превратится в несколько стран, полагает политик.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|