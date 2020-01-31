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Польша закупает американские истребители F-35
31.1.2020 22:34
Фото: smi2.net
Варшава заключила контракт о приобретении у Соединенных Штатов тридцати двух истребителей F-35A Lightning II.
Глава польского Минобороны Мариуш Блащак подписал контракт, сумма которого составляет 4,6 миллиарда долларов.
Польские власти обратились к американскому руководству с просьбой продать самолеты F-35A производства Lockheed Martin в конце мая прошлого года. Как заявлял тогда Мариуш Блащак, оборонному ведомству Польши необходимо заменить советские самолеты на более современные модели.
По данным СМИ, на приобретение этих истребителей потрачена существенная часть оборонных расходов страны. Согласно статистике НАТО, в прошлом году Польша собиралась потратить на военные цели около двенадцати миллиардов долларов.
Предполагается, что американские самолеты доставят на территорию Польши в 2024 году. К этому времени польские летчики уже пройдут соответствующее обучение в США и смогут управлять новыми самолетами.
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