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Качиньский: Россия должна выплатить Польше репарации
20:26
Фото: kievpravda.com
Польский политик Ярослав Качиньский заявил о том, что Россия должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб, который страна понесла из-за Второй мировой войны.
На эту тему лидер правящей партии "Право и справедливость" высказался в интервью германскому Bild.
По словам Ярослава Качиньского, выплачивать репарации Польше, кроме Берлина, должна и Москва. Подчеркнув, что "Германию и Россию нельзя сравнить", глава партии "Право и справедливость" (PiS) отметил, что требования Варшавы в этом случае "не имеют срока давности". Политик добавил, что вряд ли сможет дожить до момента, когда выплатят эти репарации.
1 сентября прошлого года, в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, польский президент Анджей Дуда от лица властей страны выразил намерение потребовать от Германии компенсации за нападение нацистов.
Представители официального Берлина в прошлом уже не раз подчеркивали, что их страна ранее уже перечисляли огромные суммы. Поэтому о новых репарациях не может быть и речи. В Москве на аналогичные претензии Варшавы указывали на отсутствие оснований таких заявлений. По мнению российских властей, никаких выплат Польша не получит, так как у нее просто нет на это прав.
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