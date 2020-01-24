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В Минобороны прокомментировали «перехват» американцами генерала в Сирии
17:00
Фото: anna-news.info
Случай с "перехватом" американцами российской автоколонны у сирийского Манбиджа в отечественном оборонном ведомстве сочли свидетельством эффективного взаимодействия военных двух стран.
Ранее о случившемся рассказал спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
По словам Джеймса Джеффри, не так давно американские военные не пропустили в Манбидж автоколонну российского генерал-майора. Как отметил спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии, это случилось в результате отсутствия взаимопонимания между представителями сторон.
В Минобороны РФ отметили, что инцидент произошел более года назад. Как сообщает ТАСС, российский генерал был "перехвачен" американцами близ Манбиджа. На тот момент город был под тройным контролем - так называемой антитеррористической коалиции, возглавляемой США, подразделений курдов и правительственных войск САР.
Представители отечественного военного ведомства указали при этом, что около четырнадцати месяцев назад, когда были зафиксированы описываемые события, предпринимались все необходимые действия для исключения конфликтных ситуаций. Стороны, действовавшие в тот момент в пределах данного регионе, согласовывали свои действия в постоянном режиме.
Поэтому инцидент, о котором ранее поведал Джеймс Джеффри, свидетельствует о том, что каналы взаимодействия военных в Сирии были достаточно эффективны, подчеркнули в министерстве.
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