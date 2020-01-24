Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Минобороны прокомментировали «перехват» американцами генерала в Сирии

17:00

Фото: anna-news.info



Случай с "перехватом" американцами российской автоколонны у сирийского Манбиджа в отечественном оборонном ведомстве сочли свидетельством эффективного взаимодействия военных двух стран.



Ранее о случившемся рассказал спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.



По словам Джеймса Джеффри, не так давно американские военные не пропустили в Манбидж автоколонну российского генерал-майора. Как отметил спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии, это случилось в результате отсутствия взаимопонимания между представителями сторон.



В Минобороны РФ отметили, что инцидент произошел более года назад. Как сообщает ТАСС, российский генерал был "перехвачен" американцами близ Манбиджа. На тот момент город был под тройным контролем - так называемой антитеррористической коалиции, возглавляемой США, подразделений курдов и правительственных войск САР.



Представители отечественного военного ведомства указали при этом, что около четырнадцати месяцев назад, когда были зафиксированы описываемые события, предпринимались все необходимые действия для исключения конфликтных ситуаций. Стороны, действовавшие в тот момент в пределах данного регионе, согласовывали свои действия в постоянном режиме.



Поэтому инцидент, о котором ранее поведал Джеймс Джеффри, свидетельствует о том, что каналы взаимодействия военных в Сирии были достаточно эффективны, подчеркнули в министерстве.



Автор: Злата Богатова

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