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В Минобороны прокомментировали «перехват» американцами генерала в Сирии


17:00
В Минобороны прокомментировали «перехват» американцами генерала в СирииФото: anna-news.info

Случай с "перехватом" американцами российской автоколонны у сирийского Манбиджа в отечественном оборонном ведомстве сочли свидетельством эффективного взаимодействия военных двух стран.

Ранее о случившемся рассказал спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

По словам Джеймса Джеффри, не так давно американские военные не пропустили в Манбидж автоколонну российского генерал-майора. Как отметил спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии, это случилось в результате отсутствия взаимопонимания между представителями сторон.

В Минобороны РФ отметили, что инцидент произошел более года назад. Как сообщает ТАСС, российский генерал был "перехвачен" американцами близ Манбиджа. На тот момент город был под тройным контролем - так называемой антитеррористической коалиции, возглавляемой США, подразделений курдов и правительственных войск САР.

Представители отечественного военного ведомства указали при этом, что около четырнадцати месяцев назад, когда были зафиксированы описываемые события, предпринимались все необходимые действия для исключения конфликтных ситуаций. Стороны, действовавшие в тот момент в пределах данного регионе, согласовывали свои действия в постоянном режиме.

Поэтому инцидент, о котором ранее поведал Джеймс Джеффри, свидетельствует о том, что каналы взаимодействия военных в Сирии были достаточно эффективны, подчеркнули в министерстве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 271

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