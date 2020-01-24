Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова

13:50

Фото: russophile.org



Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал распространившиеся сведения об уходе с госслужбы помощника президента России Владислава Суркова.



По словам пресс-секретаря главы РФ, такого указа пока не было.



Ранее об уходе с госслужбы Владислава Суркова сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.



Позже стало известно о назначении Дмитрия Козака, в прошлом занимавшего пост вице-премьера в правительстве Дмитрия Медведева, на должность замглавы администрации президента. Предполагается, что в новом качестве Козаку предстоит заниматься украинским направлением. Ранее его курировал именно Владислав Сурков.



Кроме того, сведения об уходе Владислава Суркова подтвердил политолог Алексей Чеснаков. По его словам, это происходит из-за смены "курса на украинском направлении". Политолог пояснил, что в ближайшее время Сурков намерен посвятить себя медитации, а потом сам расскажет о планах на будущее.



Автор: Злата Богатова

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