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Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит Кейт Бланшетт
16.1.2020 20:50
Фото: livejournal.com
Коллектив жюри 77-го Венецианского кинофестиваля возглавит известная актриса и продюсер Кейт Бланшетт, передает пресс-служба смотра.
По словам артистки, в прошлом она всегда с нетерпением следила за международным фестивалем, ожидая его решений.
В этом году престижный киносмотр будет проходить в период 2-12 сентября.
Жюри Венецианского кинофестиваля на этот раз будет возглавлять известная актриса Кейт Бланшетт, информирует пресс-служба смотра. Артистка, комментарий которой приводят организаторы, назвала Венецианский кинофестиваль одним из наиболее атмосферных. По мнению 50-летней звезды, это смотр по праву можно считать "праздником провокации и вдохновения". Поэтому для нее стало большой честью возглавлять коллектив жюри.
Имена лауреатов 77-го Венецианского кинофестиваля огласят 12 сентября. Победители по традиции будут определяться в следующих категориях, за победы в которых вручат премии "Золотой лев" и "Серебряный лев". Кроме того, наградой Марчелло Мастроянни будет отмечен лучший актер-дебютант.
Ранее сообщалось о том, что жюри 73-го Каннского фестиваля возглавит выдающийся американский режиссер, сценарист и продюсер Спайк Ли. В этом году смотр состоится с 12 по 23 мая.
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