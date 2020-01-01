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Москва и Минск не смогли договориться о тарифе на транзит нефти


16:16
Москва и Минск не смогли договориться о тарифе на транзит нефтиФото: smi2.net

Россия и Белоруссия продолжат переговоры в течение января.

Как передает ТАСС, окончательное решение по тарифам на транзит российской нефти по белорусской территории антимонопольные ведомства РФ и Белоруссии предполагают принять до конца месяца.

По словам замглавы ФАС России Анатолия Голомолзина, в ходе переговоров возникли разногласия в позициях. С российской стороны в процессе участвовали Минэнерго и "Транснефть", тогда как в Белоруссии Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) согласовывало договоренности с "Белнефтехимом" и "Гомельтранснефтью Дружбы".

Предполагается, что окончательные решения примут в течение января - переговорный процесс активно продолжается.

Ранее в понедельник представитель МАРТ информировал о том, что Москва и Минск не пришли к единому мнению по итогам прошедшего совещания. В случае, если вопрос о размере тарифов не решат до 15 января, решение будет необходимо принять до 1 февраля.

Автор: Злата Богатова

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