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Российский газ пошел по «Турецкому потоку» в Болгарию
1.1.2020 14:51
Фото: smi2.net
В Болгарию начал поступать российский газ по трубопроводу "Турецкий поток".
Ранее поставки осуществлялись через румынскую территорию, и Софии приходилось за это платить.
Как сообщает болгарская газовая компания "Булгаргаз", дополнительное соглашение с российской компанией "Газпром экспорт" было подписано 30 декабря прошлого года. Документ предусматривал изменение точки, через которую в Болгарию будет поступать природный газ из России.
В соответствии с этим документом, с сегодняшнего дня российский газ начал поставляться на болгарскую территорию не через румынский Негру-Водэ, а приграничный турецкий населенный пункт Странджа.
София получила возможность сэкономить более восьмидесяти миллионов левов (свыше сорока миллионов евро) - ранее эту сумму пришлось бы выплатить Румынии. В результате болгарские потребители могут рассчитывать на снижение стоимости газа.
Болгарское руководство уже выразило готовность транспортировать газ в Грецию и Северную Македонию.
Месяц назад, 2 декабря 2019 года, глава российского государства Владимир Путин отдал команду о запуске магистрального газопровода "Сила Сибири". Сразу после ввода этого масштабного объекта в эксплуатацию на территорию Китая начал поступать отечественный природный газ.
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