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Путин выразил Трампу благодарность за помощь в предотвращении терактов в России
29.12.2019 22:01
Фото: fednews.ru
Глава РФ Владимир Путин лично выразил благодарность американскому коллеге Дональду Трампу за сведения, которые ранее были переданы по линии спецслужб и позволили предотвратить теракты, планировавшиеся в нашей стране.
Лидеры РФ и США разговаривали по телефону, информирует пресс-служба Кремля.
В ходе беседы, которая состоялась в воскресенье, Владимир Путин и Дональд Трамп условились и в будущем продолжать эффективное двустороннее сотрудничество, направленное на борьбу с террористами.
Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов также обсудили некоторые другие актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес, указано в официальном сообщении.
Телефонная беседа глав РФ и США была организована по инициативе Москвы.
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