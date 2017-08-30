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Трамп не будет следить за дебатами по импичменту
04:29
Фото: businessinsider.com
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, вероятно, посмотрит только некоторые фрагменты дебатов в палате представителей, заявили представители Белого дома.
В администрации Трампа пояснили, что у американского лидера много работы, поэтому он не сможет в постоянном режиме следить за происходящим.
В Белом доме подчеркнули, что Дональд Трамп собирается трудиться в течение всего дня. О том, как проходят дебаты и голосование, американского президента будут периодически информировать сотрудники администрации. Предполагается, что глава Соединенных Штатов посмотрит лишь некоторые фрагменты процедур, пояснила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Ранее Трамп уже начал активно оставлять в своем твиттере комментарии о том, как воспринимает эти дебаты. В частности, американский президент заявил о том, что эта процедура, инициированная демократами в конгрессе, представляет собой нападение на США и Республиканскую партию.
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