Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бывшего министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

16:16

Фото: sledcom.ru



Столичный суд рассмотрел дело экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и признал его виновным в хищении более чем 14 миллиардов рублей, указано на сайте Следственного комитета РФ.



Подсудимого приговорили к 14 годам



Среди преступлений, которые инкриминировались бывшему чиновнику, растрата, мошеннические действия и легализация полученных незаконно денег в размере около четырнадцати миллиардов рублей. По версии правоохранителей, преступления совершались в период с 2005 по 2008 годы. Кузнецов, действуя совместно со своим первым заместителем Валерием Носовым, создал преступную группу. Они выкупали у подмосковных предприятий, которые оказывали услуги в сфере ЖКХ, долги других организаций.



Помимо этого, следователи выяснили, как были похищены деньги со сделки с именными бездокументарными акциями компании "Росвеб", владельцем которых являлся ОАО "Мособлтрастинвест", а также растрату бюджетных средств Московской области в размере свыше 3,8 миллиарда рублей, совершенную одним из фигурантов этого резонансного дела.



В совокупности сумма ущерба от вышеуказанных преступных действий оказалась более 14 миллиардов рублей.



Экс-глава финансового ведомства покинул страну еще в начале двухтысячных, отправившись в Европу. Лишь в начале года власти Франции наконец выдали его РФ. Вскоре после экстрадиции в Москву буглому чиновнику были предъявлены обвинения.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 241

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 05:53 Глава МВД Эстонии назвал «продавщицей» нового премьера Финляндии

Глава МВД Эстонии назвал «продавщицей» нового премьера Финляндии 15.12.2019 23:19 Эрдоган грозит закрыть базу Инжирлик для США

Эрдоган грозит закрыть базу Инжирлик для США 15.12.2019 21:48 Беларусь собирается взять кредит у Китая в размере $500 млн

Беларусь собирается взять кредит у Китая в размере $500 млн 15.12.2019 19:47 Косачев отреагировал на заявление японских коммунистов о передаче Токио всего Курильского архипелага

Косачев отреагировал на заявление японских коммунистов о передаче Токио всего Курильского архипелага 15.12.2019 19:15 Франция попросила у России останки соратника Наполеона