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Бывшего министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам


16:16
Бывшего министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годамФото: sledcom.ru

Столичный суд рассмотрел дело экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и признал его виновным в хищении более чем 14 миллиардов рублей, указано на сайте Следственного комитета РФ.

Подсудимого приговорили к 14 годам

Среди преступлений, которые инкриминировались бывшему чиновнику, растрата, мошеннические действия и легализация полученных незаконно денег в размере около четырнадцати миллиардов рублей. По версии правоохранителей, преступления совершались в период с 2005 по 2008 годы. Кузнецов, действуя совместно со своим первым заместителем Валерием Носовым, создал преступную группу. Они выкупали у подмосковных предприятий, которые оказывали услуги в сфере ЖКХ, долги других организаций.

Помимо этого, следователи выяснили, как были похищены деньги со сделки с именными бездокументарными акциями компании "Росвеб", владельцем которых являлся ОАО "Мособлтрастинвест", а также растрату бюджетных средств Московской области в размере свыше 3,8 миллиарда рублей, совершенную одним из фигурантов этого резонансного дела.

В совокупности сумма ущерба от вышеуказанных преступных действий оказалась более 14 миллиардов рублей.

Экс-глава финансового ведомства покинул страну еще в начале двухтысячных, отправившись в Европу. Лишь в начале года власти Франции наконец выдали его РФ. Вскоре после экстрадиции в Москву буглому чиновнику были предъявлены обвинения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 241

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