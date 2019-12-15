|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Бывшего министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам
16:16
Фото: sledcom.ru
Столичный суд рассмотрел дело экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и признал его виновным в хищении более чем 14 миллиардов рублей, указано на сайте Следственного комитета РФ.
Подсудимого приговорили к 14 годам
Среди преступлений, которые инкриминировались бывшему чиновнику, растрата, мошеннические действия и легализация полученных незаконно денег в размере около четырнадцати миллиардов рублей. По версии правоохранителей, преступления совершались в период с 2005 по 2008 годы. Кузнецов, действуя совместно со своим первым заместителем Валерием Носовым, создал преступную группу. Они выкупали у подмосковных предприятий, которые оказывали услуги в сфере ЖКХ, долги других организаций.
Помимо этого, следователи выяснили, как были похищены деньги со сделки с именными бездокументарными акциями компании "Росвеб", владельцем которых являлся ОАО "Мособлтрастинвест", а также растрату бюджетных средств Московской области в размере свыше 3,8 миллиарда рублей, совершенную одним из фигурантов этого резонансного дела.
В совокупности сумма ущерба от вышеуказанных преступных действий оказалась более 14 миллиардов рублей.
Экс-глава финансового ведомства покинул страну еще в начале двухтысячных, отправившись в Европу. Лишь в начале года власти Франции наконец выдали его РФ. Вскоре после экстрадиции в Москву буглому чиновнику были предъявлены обвинения.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|