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Эрдоган грозит закрыть базу Инжирлик для США
15.12.2019 23:19
Фото: ynet.co.il
Как заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, в Анкаре могут принять решение о закрытии авиабазы Инжирлик для ВС Соединенных Штатов, информирует телевизионный канал A Haber.
Действия турецкого руководства обусловлены вероятными санкциями со стороны американских властей.
По словам турецкого лидера, Анкара оставляет за собой принятие решения о возможном закрытии базы Инжирлик для американских военных. В случае необходимости власти страны уже готовы пойти на такой шаг, подчеркнул Реджеп Эрдоган.
Сложности в двусторонних отношениях Вашингтона и Анкары связаны с приобретением Турцией российских систем ПВО С-400. Руководство Соединенных Штатов высказывало возражения против такой сделки, рассчитывая, что турецкие партнеры приобретут американские системы Patriot.
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