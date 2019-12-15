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Беларусь собирается взять кредит у Китая в размере $500 млн


15.12.2019 21:48
Беларусь собирается взять кредит у Китая в размере $500 млнФото: livejournal.com

Белорусский президент Александр Лукашенко одобрил привлечение внешнего госзайма Банка развития Китая на три с половиной миллиарда юаней (около пятисот миллионов долларов) на пятилетний срок.

Соответствующий указ главы государства накануне, 14 декабря, был размещен на национальном правовом интернет-портале.

Как указано в документе, белорусский лидер принял решение в целях погашения и обслуживания госдолга и поддержания золотовалютных резервов страны. Кроме того, речь идет о содействии развитию двусторонней торговли между Минском и Пекином.

О том, что белорусские власти собираются привлечь китайский кредит на 3,5 миллиарда юаней, глава Минфина республики Максим Ермолович говорил еще в минувшем октябре. По его словам, предполагается оформить документы уже до конца текущего года. Отмечалось, что кредит Китая можно рассматривать как альтернативу госкредиту России на сумму около шестисот миллионов долларов.

Автор: Злата Богатова

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