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Жители острова Бугенвиль проголосовали за отделение от Папуа - Новой ГвинеиЖители острова Бугенвиль проголосовали за отделение от Папуа - Новой Гвинеи

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Жители острова Бугенвиль проголосовали за отделение от Папуа - Новой Гвинеи


11.12.2019 17:18
Жители острова Бугенвиль проголосовали за отделение от Папуа - Новой ГвинеиФото: natlib.govt.nz

Как показали результате референдума, подавляющее большинство жителей острова Бугенвиль - 97,7% поддерживают идею о их независимости от Папуа - Новой Гвинеи, передает телевизионный канал EMTV.

2,3% участников голосования высказались за предоставление острову большей степени автономии.

В общей сложности в референдуме выразили свое мнение более 181 тыс. избирателей из общего числа имеющих голос 206,7 тыс.

Бугенвиль является наиболее крупным среди Соломоновых островов. В состав Папуа - Новой Гвинеи он был включен еще в 70-х годах прошло века, и с того времени жители острова продолжают борьбу за свою независимость. В 1975 и 1990 годах население Бугенвиля предпринимало попытки отделения, обе окончились неудачей. в 2001 году, когда жертвами противостояния с правительственной армией стали около 15 тысяч островитян, наконец было принято решение о предоставлении Бугенвилю автономии.

Как заявил глава местной администрации Джон Момис, после того, как огласили результаты реферндума, его земляки наконец почувствовали себя освобожденными, "по крайней мере, психологически", сообщает цитата по BBC News.

Референдум заранее был согласован с властями Папуа - Новой Гвинеи, однако результаты голосования не имеют обязательного характера. Предполагается, что окончательные цифры будут официально оглашены в столице позже, после чего правительство и местные власти приступят к переговорам, касающимся законопроекта об отделении Бугенвиля.

Как oтмечает Bloomberg, чем окончится голосование за этот законопроект в парламенте страны, предугадать сейчас не представляется возможным. Вместе с тем, по мнению экспертов, дальнейшее затягивание процедуры вполне может повлечь за собой новый виток обострения обстановки.

По данным зарубежных СМИ, премьер-министр Папуа - Новой Гвинеи Джеймс Марапе в прошлом выражал опасения из-за последствий референдума в Бугенвиле. Голосование вполне может усилить сепаратистские настроения и в других регионах - страна, ставшая независимой лишь полвека назад, на сегодняшний день объединяет носителей свыше 800 местных языков.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 212

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