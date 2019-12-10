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Эрдоган: Турцию не принимают в ЕС из-за религии
10.12.2019 23:41
Фото: ynet.co.il
По мнению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в действительности Евросоюз не принимает республику в свой состав по причине вероисповедания жителей страны, хотя официльно озвучивается лишь причина, связанная с большой численностью населения.
Слова главы государства приводит агентство "Анадолу".
По словам Эрдогана, в ЕС объясняют отказ от принятия Турции численностью населения, которое на сегодняшний день очень велико. Но на самом деле причина нежелания поддержать заявку Анкары заключается в том, что большинство жителей Турции - мусульмане, убежден Эрдоган.
Соглашение об ассоциации между Турцией и Европейским экономическим союзом было официально заключено еще в 1963 году, после чего страна получила статус ассоциированного члена. В 1987 году Анкара направила заявление на членство в Евросоюзе, но только через двенадцати лет государство было признано кандидатом на вступление в интеграционное объединение.
Считается, что переговоры по вступлению Анкары в ЕС стартовали в 2005 году. В качестве основных препятствий обычно упоминается конфликт в Грецией, отсутствие территории в Европе и то, что власти республики пока еще далеко не в полной мере разделяют демократические европейские ценности.
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