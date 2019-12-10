Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Эрдоган: Турцию не принимают в ЕС из-за религии

10.12.2019 23:41

Фото: ynet.co.il



По мнению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в действительности Евросоюз не принимает республику в свой состав по причине вероисповедания жителей страны, хотя официльно озвучивается лишь причина, связанная с большой численностью населения.



Слова главы государства приводит агентство "Анадолу".



По словам Эрдогана, в ЕС объясняют отказ от принятия Турции численностью населения, которое на сегодняшний день очень велико. Но на самом деле причина нежелания поддержать заявку Анкары заключается в том, что большинство жителей Турции - мусульмане, убежден Эрдоган.



Соглашение об ассоциации между Турцией и Европейским экономическим союзом было официально заключено еще в 1963 году, после чего страна получила статус ассоциированного члена. В 1987 году Анкара направила заявление на членство в Евросоюзе, но только через двенадцати лет государство было признано кандидатом на вступление в интеграционное объединение.



Считается, что переговоры по вступлению Анкары в ЕС стартовали в 2005 году. В качестве основных препятствий обычно упоминается конфликт в Грецией, отсутствие территории в Европе и то, что власти республики пока еще далеко не в полной мере разделяют демократические европейские ценности.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 238

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 15:33 Кадыров ответил Сокурову, выразившему сомнения по поводу его звания Героя России

Кадыров ответил Сокурову, выразившему сомнения по поводу его звания Героя России 12:45 Меркель: Путин стал победителем на переговорах в Париже

Меркель: Путин стал победителем на переговорах в Париже 07:02 Лавров поделился мнением о встрече с Трампом

Лавров поделился мнением о встрече с Трампом 10.12.2019 23:53 Канал ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Канал ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским 10.12.2019 22:03 Песков опроверг рассказ главы МВД Украины о «сдавших нервах» Суркова