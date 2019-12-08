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В Мексике открыто крупнейшее за последние 30 лет месторождение нефти


8.12.2019 13:32
В Мексике открыто крупнейшее за последние 30 лет месторождение нефтиФото: smi2.net

В юго-восточной части Мексики удалось обнаружить гигантское месторождение нефти, сообщает газета El Universal.

О залежах рассказал Октавио Ромеро Оропес, занимающий пост гендиректора государственной нефтегазовой компании Pemex.

По данным газеты, генеральный директор государственной нефтегазовой компании Pemex Октавио Ромеро Оропес проинформировал об обнаружении месторождения главу мексиканского государства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Президенту было доложено о том, что на территории штата Табаско выявлено гигантское месторождение нефти, которое получило название "Кески". По словам Оропеса, объем, согласно предварительным оценкам специалистов, составляет 500 млн баррелей нефтяного эквивалента по категории 3P.

Руководитель госкомпании указал также, что данное месторождение можно считать самой крупной находкой такого рода за последние тридцать лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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