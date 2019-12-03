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В Киеве сообщили о взыскании с «Газпрома» $2 млрд


03:19
В Киеве сообщили о взыскании с «Газпрома» $2 млрдФото: tsn.ua

Как заявил руководитель "Нафтогаза Украины", речь идет о реальной сумме, поступившей в бюджет страны.

Сообщив о взыскании с "Газпрома" двух миллиардов долларов, Андрей Коболев также высказался о перспективах дальнейшего взаимодействия с российскими партнерами.

Глава компании "Нафтогаз Украины" говорил на эту тему в интервью изданию "Лига.Бизнес". По словам Андрея Коболева, Киеву удалось реально взыскать с "Газпрома" более двух миллиардов долларов, которые были зачтены в счет газа, потребленного Украиной в период 2014-2015 годов, но не полностью оплаченного.

Коболев отметил, что речь идет о 45% компенсации, которая была присуждена Киеву в арбитраже в феврале 2018 года, и эта сумма практически "полностью попала в украинский бюджет". Руководитель "Нафтогаза" пояснил, что вместе с накопленными процентами украинская сторона намерена взыскать с российской компании еще три миллиарда долларов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 252

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