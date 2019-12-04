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Президент Польши убежден, что Россия - не враг НАТО


06:14
Президент Польши убежден, что Россия - не враг НАТОФото: podrobnosti.ua

По словам Анджея Дуды, подобные формулировки могут быть применительны только к террористическим организациям, совершающими нападения на мирное население и военных. На эту тему представитель Варшавы говорил в рамках саммита НАТО, состоявшегося в британской столице, передает ТАСС.

Выступая на пресс-конференции по итогам проходившего в Лондоне саммита НАТО, президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что не существует "никакого врага". По его словам, Североатлантический альянс "сейчас никто не атакует". Комментарий был дан в ответ на вопрос о том, в каком контексте на саммите могла обсуждаться Россия.

Врагом допустимо считать лишь "террористические организации, которые позволяют себе атаковать граждан и солдат", - подчеркнул Дуда. По словам польского лидера, не стоит использовать такие формулировки применительно к государству.

При этом Дуда заявил, что "Россия - наш сосед", хотя с мнением официальной Москвы в Европе не всегда соглашаются, а некоторые действия руководства РФ считают недопустимыми. Однако "речь не идет о какой-то враждебности", - констатировал иностранный политик.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

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