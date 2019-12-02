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Палата представителей США приняла резолюцию против участия РФ в G7
05:35
Фото: asweetdoseofreality.com
В Конгрессе утверждают, что Москве необходимо "уважать территориальную целостность своих соседей", передает ТАСС.
Палата представителей Конгресса приняла решение во вторник, 3 декабря.
Резолюцию против участия РФ в саммитах Группы семи (G7) поддержали 339 конгрессменов из обеих партий. Против выступил 71 республиканец.
Резолюции Палаты представителей и Сената принимаются отдельно в каждой палате Конгресса. Документы, не имеющие какой-либо юридической силы, носят исключительно рекомендательный характер - законодатели так выражают позицию по тем или иным вопросам. При этом исполнительная ветвь власти может полностью их игнорировать.
Принятая Конгрессом резолюция называется "Неодобрение участия РФ в будущих саммитах Группы семи до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ". Судя по тексту документа, американские законодатели решили вновь выступить с критикой в адрес Москвы за ситуацию, связанную с Украиной.
Как следует из этого документа, Палата представителей выражает осуждение по поводу агрессивных действий Москвы, в том числе, незаконную оккупацию Крымского полуострова и обстановку на востоке Украины, остающуюся нестабильной.
Кроме того, конгрессмены подвергли критике нападки российских властей на различные демократические общества, включая США и другие государства G7.
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