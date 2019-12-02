Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Палата представителей США приняла резолюцию против участия РФ в G7

05:35

Фото: asweetdoseofreality.com



В Конгрессе утверждают, что Москве необходимо "уважать территориальную целостность своих соседей", передает ТАСС.



Палата представителей Конгресса приняла решение во вторник, 3 декабря.



Резолюцию против участия РФ в саммитах Группы семи (G7) поддержали 339 конгрессменов из обеих партий. Против выступил 71 республиканец.



Резолюции Палаты представителей и Сената принимаются отдельно в каждой палате Конгресса. Документы, не имеющие какой-либо юридической силы, носят исключительно рекомендательный характер - законодатели так выражают позицию по тем или иным вопросам. При этом исполнительная ветвь власти может полностью их игнорировать.



Принятая Конгрессом резолюция называется "Неодобрение участия РФ в будущих саммитах Группы семи до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ". Судя по тексту документа, американские законодатели решили вновь выступить с критикой в адрес Москвы за ситуацию, связанную с Украиной.



Как следует из этого документа, Палата представителей выражает осуждение по поводу агрессивных действий Москвы, в том числе, незаконную оккупацию Крымского полуострова и обстановку на востоке Украины, остающуюся нестабильной.



Кроме того, конгрессмены подвергли критике нападки российских властей на различные демократические общества, включая США и другие государства G7.



Автор: Злата Богатова

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