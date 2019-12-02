Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter С 3 декабря Western Union, Contact и «Близко» приостановили денежные переводы в Таджикистан

05:19

Фото: mediapuls.ru



Как сообщают операторы call-центров системы денежных переводов Western Union, Contact и "Близко", с сегодняшнего дня приостанавливается перевод денежных средств в Таджикистан.



В течение какого времени процесс может быть возобновлен, пока не уточняется.



По данным газеты "Коммерсантъ", возникшие трудности обусловлены тем, что в Таджикистане сегодня, 3 декабря, запускается деятельность Национального процессингового центра (НПЦ). Предполагается, через именно через него системам денежных переводов теперь необходимо проводить операции, осуществляемые без открытия счета.



Ранее платежные системы давали возможность получателям забирать деньги в отделениях связи, а не переводить на карты либо электронные кошельки. Однако в указанный срок не все платежные системы успели подключиться к НПЦ. В результате и появились сложности с трансграничным переводом.



По уточненным данным, представители Нацбанка Таджикистана (НБТ) заверили, что денежные переводы из РФ не будут приостанавливаться в связи с тем, что регулятор уже начал взаимодействовать с системой "Юнистрим". Кроме того, уже подписано соглашение с Western Union. Предполагается, что в ближайшее время также будет оформлен договор с системой Contact, передает РБК.



Автор: Злата Богатова

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