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Власти Пакистана выразили намерение вернуть Москве долги советских времен
2.12.2019 20:29
Фото: portal-credo.ru
Посольство Пакистана в Москве
Между представителями Москвы и Исламабада был подписан соответствующий договор, сообщают российские СМИ.
Документ призван урегулировать взаимные финансовые требования и обязательства по операциям бывшего Советского Союза.
Под соглашением, которое было оформлено сегодня, 2 декабря, с российской стороны подставил подпись замглавы финансового министерства Сергей Сторчак, а с пакистанской — полномочный посол этого государства в РФ Кази Халилулла.
Ранее в Исламабаде блокировали подписание документа из-за встречных претензий к Москве. Существовавшие сложности удалось успешно разрешить около месяца назад.
В результате было достигнуто соглашение, согласно которому Пакистан может возвратить России 93,5 миллиона долларов, которые он был должен нашей стране с советских времен.
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