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На Мальте правительство проводит экстренное заседание из-за убийства журналистки
30.11.2019 23:31
Фото: chainb.com
Правительство и члены парламентских фракций Мальты собрались в рамках экстренно созванного заседания. Как сообщает Times of Malta, основной темой обсуждения стали новые обстоятельства в деле о покушении на журналистку Дафне Каруану Галицию, которая погибла около двух лет назад.
По словам мальтийского вице-премьера, на сегодняшний день сложилась "крайне серьезная" ситуация. Официальных комментариев о результатах экстренного заседания пока не последовало.
В местных СМИ тем временем появились предположения о том, что власти обсуждали прошение о помиловании бизнесмена Йоргена Фенека и назревающий политический кризис, спровоцированный отставкой руководителя администрации премьер-министра страны Кита Шембри, который также оказался в числе фигурантов этого дела.
Ранее Фенек был арестован по делу об убийстве журналистки, однако его освободили под залог. Предположительно, бизнесмен выразил готовность сотрудничать со следствием, вскоре указав на Шембри. Отмечается, что Фенек давал показания против Шембри якобы в обмен на помилование. В результате высокопоставленный чиновник 26 ноября был отправлен в отставку и в тот же день взят под стражу.
53-летняя журналистка Дафне Каруана Галиция в прошлом проводила разоблачительные расследования. В октябре 2017 года она погибла в результате подрыва автомобиля вскоре после того, как уличила представителей правящей элиты Мальты в коррупции. В частности, журналистка обнаружила офшоры супруги мальтийского премьера в "Панамском архиве". Незадолго до трагической гибели Дафне Каруана Галиция обращалась в полицию с заявлением о том, что ей угрожают физической расправой.
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