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В ДНР отреагировали на признание «народного мэра» в шпионаже
08:57
Фото: кадр видео с youtube.com
Признание бывшего "народного мэра" Горловки прокомментировал депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский. По его словам, Эдуард Матюха не имел доступа к какой-либо секретной информации, да и занимал свой пост лишь три дня.
Ранее бывший "народный мэр" Горловки в самопровозглашенной ДНР Эдуард Матюха заявил о том, что сотрудничает с Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Сделав соответствующее признание в эфире телевизионного канала ТСН, он отметил, что его вывезли из региона украинские разведчики.
По словам Матюхи, пока он находился на территории ДНР, он на протяжении пяти лет успешно осуществлял различные провокации, в том числе, разжигал конфликты среди донбасских ополченцев.
Представители ДНР, прокомментировав заявление Матюхи назвали его "шутом гороховым". Как пояснил депутат Народного совета республики Владислав Бердичевский, находившийся на своей должности лишь три дня, Эдуард Матюха даже не имел доступа в каким-либо сведениям, относящимся к секретной информации. На эту тему он высказался в своем Facebook.
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