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Горбачев обвинил ГКЧП в развале СССР
10.11.2019 00:38
Фото: podrobnosti.ua
Своим мнением по этому поводу экс-глава Советского Союза Михаил Горбачев поделился в недавнем интервью германскому Der Spiegel.
Как заявил бывший руководитель государства, ответственность за развал СССР лежит не на нем, а на членах ГКЧП.
По словам Михаил Горбачева, ответственность за развал страны несут организаторы путча в августе 1991 года, а также те, кто после тех событий воспользовался ослабленной позицией президента.
Интервью германскому журналу Михаил Горбачев давал в честь 30-летней годовщины падения Берлинской стены, следствием которого стало объединение Германии. Кроме того, историческое событие многими воспринимается как символ поражения Москвы в так называемой "холодной войне".
Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) - существовавший в течение нескольких дней - 18-21 августа 1991 года - самопровозглашенный орган власти, в который вошли несколько высокопоставленных должностных лиц правительства СССР.
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