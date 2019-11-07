|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Песков высказался о призыве Кадырова наказывать за оскорбление чести в Интернете
7.11.2019 21:54
Фото: surfingbird.ru
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не собираются выяснять обстоятельства случившегося, проводя какую-либо проверку высказываний главы Чечни.
Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что Рамзан Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в Интернете. Отвечая на связанный с этим вопрос, официальный представитель Кремля отметил, что не стоит считать первоисточником публикацию "Би-би-си".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что российское руководство не собирается изучать данные высказывания. При этом он напомнил, что во всех без исключения российских регионах имеются правоохранительные структуры. Данные органы и должны "реагировать на противоправные действия в соответствии с законом, сказал официальный представитель Кремля.
Сведениями о том, что могли иметь место какие-то противоправные действия, на данный момент он не располагает, отметил пресс-секретарь Владимира Путина. Он также добавил, что его слова не стоит рассматривать как призыв правоохранительным органам Чечни проводить проверку.
Ранее русская служба Би-би-си" опубликовала видеозапись, на кадрах которой было запечатлено недавнее выступление Рамзана Кадырова. Слова, прозвучавшие во время заседания республиканского правительства, сопровождались титрами с переводом на русский язык. Лидер региона, если судить по предоставленному переводу, говорил о том, что необходимо любыми способами остановить тех, "кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|