Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Песков высказался о призыве Кадырова наказывать за оскорбление чести в Интернете

7.11.2019 21:54

Фото: surfingbird.ru



Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не собираются выяснять обстоятельства случившегося, проводя какую-либо проверку высказываний главы Чечни.



Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что Рамзан Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в Интернете. Отвечая на связанный с этим вопрос, официальный представитель Кремля отметил, что не стоит считать первоисточником публикацию "Би-би-си".



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что российское руководство не собирается изучать данные высказывания. При этом он напомнил, что во всех без исключения российских регионах имеются правоохранительные структуры. Данные органы и должны "реагировать на противоправные действия в соответствии с законом, сказал официальный представитель Кремля.



Сведениями о том, что могли иметь место какие-то противоправные действия, на данный момент он не располагает, отметил пресс-секретарь Владимира Путина. Он также добавил, что его слова не стоит рассматривать как призыв правоохранительным органам Чечни проводить проверку.



Ранее русская служба Би-би-си" опубликовала видеозапись, на кадрах которой было запечатлено недавнее выступление Рамзана Кадырова. Слова, прозвучавшие во время заседания республиканского правительства, сопровождались титрами с переводом на русский язык. Лидер региона, если судить по предоставленному переводу, говорил о том, что необходимо любыми способами остановить тех, "кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами".



Автор: Злата Богатова

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