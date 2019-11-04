Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Эстонии не пустили в свое воздушное пространство самолет вице-премьера РФ

13:13

Фото: amic.ru



По данным российского МИД, в минувшем октябре эстонское руководство отказалось принять в своем пространстве научное судно "Академик Примаков" и самолет, на борту которого находился вице-премьер РФ.



В Москве фиксируют "эти недружественные демарши".



Как заявила официальный представитель отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в Москве фиксируют "эти недружественные демарши". Подобного рода инциденты будут учитываться при дальнейшем выстраивании двусторонних отношений с Таллином, пояснила пресс-секретарь российского МИД.



В комментарии министерства указано, что российское научно-исследовательское судно "Академик Примаков" так и не получило разрешение на заход в воды Эстонии, хотя ранее в текущем году корабль дважды приближался к побережью этого прибалтийского государства. Отказ официального Таллина не сопровождался какими-либо пояснениями, отметила Захарова.



В первых числах октября Эстония не согласилась разрешить пролете через свое воздушное пространство самолету, в котором находился замглавы российского правительства, добавила Захарова, не уточнив имя государственного деятеля. Она также напомнила о том, как в минувшем апреле в эстонские территориальные воды не удалось войти учебному судну "Седов".



Автор: Злата Богатова

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