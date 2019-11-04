|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Сирии обстреляли американскую военную колонну
4.11.2019 02:07
Фото: anna-news.info
Как сообщил руководитель центра по примирению враждующих сторон в САР российского Минобороны генерал-майор Юрий Боренков, в результате инцидента никто не пострадал.
Уточняется, что колонну военных США обстреляли накануне, 3 ноября.
Российский генерал-майор Юрий Боренков пояснил, что информация об инциденте поступила по линии деконфликтинга с американской стороной. Согласно этим сведениям, военнослужащие Соединенных Штатов подверглись обстрелу, когда колонной следовали по дороге М4 в направлении иракской границы.
Американцы оказались под ударом в 6 километрах к западу от селения Телль-Тамер. Известно также, что обстрел велся из района, который сейчас находится под контролем протурецких боевиков - "Сирийской национальной армии".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|