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В Госдуме отреагировали на заявление МИД Украины по Крыму


24.10.2019 21:10
В Госдуме отреагировали на заявление МИД Украины по КрымуФото: cdnvideo.ru

"Попыткой создать нервозную ситуацию" назвал подобные высказывания депутат Государственной думы РФ от Крыма Руслан Бальбек, передает RT.

Депутат дал комментарий по поводу недавнего заявления пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко.

Представительница официального Киева заявила о том, что власти страны готовы вести переговоры по "восстановлению украинского суверенитета" над Крымским полуостровом.

В свете заявлений о встрече в нормандском формате подобные заявления выглядят как целенаправленная попытка в очередной раз спровоцировать Москву на "какую-нибудь гневную реакцию", - считает Руслан Бальбек. По его словам, в таком случае Киев бы получил возможность "дергать за нервы остальных участников" предстоящих переговоров.

Однако для российских властей тема Крыма уже давно закрыта, подчеркнул депутат.

В Совете Федерации, прокомментировав заявление Екатерины Зеленко, рекомендовали Киеву перестать "морочить голову" своим гражданам. Вместо рассуждений о планах вернуть полуостров, украинскому руководству следовало бы начать со своим народом диалог о признании Крыма российским, заявил сенатор от республики Сергей Цеков.

Автор: Злата Богатова

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