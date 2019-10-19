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Президент Индонезии извинился перед министрами за ночные звонки
19.10.2019 14:04
Фото: irdiplomacy.ir
Джоко Видодо
Глава Индонезии Джоко Видодо принес извинения министрам за то, что нередко перебивал их, а также мог звонить посреди ночи.
Политик говорил на эту тему, когда выступал на прощальном мероприятии с вице-президентом Юсуфом Каллой и главами министерств.
Официальная церемония состоялась накануне, 18 октября, в государственном дворце в Джакарте 18 октября, передает Kompas.
Как заявил глава индонезийского государства, ему "жаль, что приходилось тревожить посреди ночи". Однако страна требует активной деятельности, независимо от времени суток, подчеркнул в своей речи Джоко Видодо.
По словам президента, ночные звонки и манера его общения были обусловлены острой необходимостью получения важной информации. Ведь это нужно для того, чтобы "управлять 260 млн человек" страны, пояснил Видодо.
Отмечается, что прощальная встреча проходила в расслабленном режиме. Мероприятие сопровождалось торжественным обедом и музыкальными выступлениями.
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