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Президент Индонезии извинился перед министрами за ночные звонки


19.10.2019 14:04
Джоко ВидодоФото: irdiplomacy.ir
Джоко Видодо

Глава Индонезии Джоко Видодо принес извинения министрам за то, что нередко перебивал их, а также мог звонить посреди ночи.

Политик говорил на эту тему, когда выступал на прощальном мероприятии с вице-президентом Юсуфом Каллой и главами министерств.

Официальная церемония состоялась накануне, 18 октября, в государственном дворце в Джакарте 18 октября, передает Kompas.

Как заявил глава индонезийского государства, ему "жаль, что приходилось тревожить посреди ночи". Однако страна требует активной деятельности, независимо от времени суток, подчеркнул в своей речи Джоко Видодо.

По словам президента, ночные звонки и манера его общения были обусловлены острой необходимостью получения важной информации. Ведь это нужно для того, чтобы "управлять 260 млн человек" страны, пояснил Видодо.

Отмечается, что прощальная встреча проходила в расслабленном режиме. Мероприятие сопровождалось торжественным обедом и музыкальными выступлениями.

Автор: Злата Богатова

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